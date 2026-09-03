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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   KDMA Barra takes the lead in chess after three rounds.

Kanpur News: केडीएमए बर्रा ने शतरंज में तीन राउंड के बाद बनाई बढ़त

Thu, 03 Sep 2026 01:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:53 AM IST
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KDMA Barra takes the lead in chess after three rounds.

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कानपुर। पूर्णचंद्र विद्या निकेतन में बुधवार को सीबीएसई जोन-बी की कक्षा नौ से 12 तक की शतरंज प्रतियोगिता शुरू हुई। यहां 26 विद्यालयों के 130 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। । पहले दिन तीन राउंड के मुकाबले के बाद केडीएमए बर्रा शीर्ष स्थान पर रहा।

केडीएमए बर्रा टीम को छह अंक हासिल हुए। वहीं पांच अंकों के साथ आर्चीज हायर सेकेंडरी स्कूल, इस्कॉनिया एकेडमी और डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्याम नगर की टीमें दूसरे स्थान पर हैं। चार अंकों के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल, हरमिलाप मिशन, सुघर सिंह एकेडमी, डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर जाजमऊ, दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन और डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर एन-ब्लॉक किदवई नगर की टीमें तीसरे स्थान पर हैं। प्रिंसिपल राकेश उपाध्याय, क्रीड़ा अधीक्षक विनय पांडेय, चीफ ऑर्बिटर रूपा शुक्ला, सहायक ऑर्बिटर कमल खेमानी, कुसुम शर्मा और सत्येंद्र सिंह, क्रीड़ा शिक्षक धीरेंद्र सिंह, संदीप निगम।
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