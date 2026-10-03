कानपुर: शराब पीकर घर आने पर मां ने डांटा, युवक ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में कल्याणपुर के गोबा गार्डन निवासी आशीष यादव (29) शुक्रवार देर रात शराब पीकर घर पहुंचा, तो मां निशा देवी ने उसे डांट दिया। शराब पीने की आदत को लेकर मां ने नाराजगी जताई और दोबारा शराब न पीने के लिए कहा। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। नाराज आशीष दूसरे कमरे में चला गया। शनिवार तड़के मां कमरे में पहुंचीं, तो उसका शव फंदे से लटका मिला।

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बेटे का शव देखते ही मां की चीख निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चाचा मुलायम सिंह यादव सीएसए में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि आशीष को शराब पीने की लत थी। शुक्रवार रात नशे में घर आने पर मां ने उसे फटकारा था। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चला गया। परिजनों को लगा कि वह सोने चला गया है।