कानपुर में किदवई नगर थाना क्षेत्र के नटवन टोला में सोमवार देर रात युवक अभिषेक राजपूत (22) ने घर के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार, अभिषेक राजपूत पेशे से ड्राइवर था। परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अभिषेक नशे का आदी था और आए दिन घर में विवाद करता था।

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सोमवार देर रात उसने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही किदवई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्रित कराए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के पीछे के सभी पहलुओं और कारणों की गहनता से जांच की जा रही है।