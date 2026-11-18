कानपुर: युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मंगेतर से विवाद के बाद उठाया कदम, अगले महीने थी शादी, जांच शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 18 Nov 2026 12:42 PM IST
सार
Kanpur News: जाजमऊ स्थित दीदार बस्ती में मंगेतर से फोन पर हुए विवाद के बाद युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से गोंडा का रहने वाला मृतक परिवार का इकलौता बेटा था और अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी।
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विस्तार
कानपुर में जाजमऊ की दीदार बस्ती में मंगेतर से फोन पर विवाद के बाद फरियाद अहमद उर्फ सुल्तान (21) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक 14 दिसंबर को उसकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की तैयारी थी। घटना से पहले मंगेतर से फोन पर कहासुनी हुई थी।
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इसके बाद खाना खाने के बाद वह दूसरे कमरे में चला गया और फंदे पर लटक गया। फरियाद मूलरूप से गोंडा के मनकापुर का रहने वाला था। वह परिवार का इकलौता बेटा था। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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