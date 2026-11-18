कानपुर में जाजमऊ की दीदार बस्ती में मंगेतर से फोन पर विवाद के बाद फरियाद अहमद उर्फ सुल्तान (21) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों के मुताबिक 14 दिसंबर को उसकी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की तैयारी थी। घटना से पहले मंगेतर से फोन पर कहासुनी हुई थी।

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इसके बाद खाना खाने के बाद वह दूसरे कमरे में चला गया और फंदे पर लटक गया। फरियाद मूलरूप से गोंडा के मनकापुर का रहने वाला था। वह परिवार का इकलौता बेटा था। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।