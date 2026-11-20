कानपुर: हैलट में इलाज के नाम पर ये कैसा मजाक? टूटे हाथ पर बिना एक्स-रे और जांच बांध दिया गत्ता, उठे गंभीर सवाल
Kanpur News: हैलट अस्पताल में सड़क हादसे में हाथ टूटने के बाद पहुंचे एक गरीब युवक को बिना एक्स-रे और जांच के हाथ पर कथित तौर पर गत्ता बांध दिया गया। पैसे के अभाव में युवक टूटा हाथ लटकाए मदद की गुहार लगाने को मजबूर है। इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली व स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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कानपुर के हैलट अस्पताल में एक गरीब युवक के उपचार को लेकर व्यवस्थाओं और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सड़क हादसे में हाथ टूटने के बाद जब युवक हैलट अस्पताल पहुंचा, तो उसे बिना एक्स-रे और बिना जांच के हाथ पर कथित तौर पर गत्ता बांध दिया गया। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा यह नौजवान मदद की गुहार लगाने को मजबूर है।
जानकारी के अनुसार, हादसे में हाथ टूटने के बाद युवक उपचार की उम्मीद लेकर हैलट अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि समुचित जांच और एक्स-रे कराए बिना ही उसके टूटे हाथ पर प्लास्टर के बजाय गत्ता बांध दिया गया। इससे पीड़ित की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई तथा उसके हाथ के ठीक होने को लेकर चिंता गहरा गई है।
अब मदद को भटक रहा है युवक
आर्थिक स्थिति कमजोर होने और पैसे के अभाव में युवक सही उपचार के लिए दर-दर भटकने को विवश है। एक ओर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटना सामने आने से चिकित्सा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। युवक को समय रहते सही इलाज उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।