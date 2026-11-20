कानपुर के हैलट अस्पताल में एक गरीब युवक के उपचार को लेकर व्यवस्थाओं और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सड़क हादसे में हाथ टूटने के बाद जब युवक हैलट अस्पताल पहुंचा, तो उसे बिना एक्स-रे और बिना जांच के हाथ पर कथित तौर पर गत्ता बांध दिया गया। अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा यह नौजवान मदद की गुहार लगाने को मजबूर है।

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जानकारी के अनुसार, हादसे में हाथ टूटने के बाद युवक उपचार की उम्मीद लेकर हैलट अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि समुचित जांच और एक्स-रे कराए बिना ही उसके टूटे हाथ पर प्लास्टर के बजाय गत्ता बांध दिया गया। इससे पीड़ित की परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई तथा उसके हाथ के ठीक होने को लेकर चिंता गहरा गई है।