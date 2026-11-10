कानपुर: पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों खूनी संघर्ष, पथराव-मारपीट में चार घायल, सात नामजद समेत अज्ञात पर रिपोर्ट

कानपुर में जाजमऊ स्थित कैलाश नगर तिवारीपुर में सोमवार देर रात पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि पहले दो लोगों को प्लास्टिक के पाइप से पीटा गया। इसके बाद करीब दो दर्जन युवक पहुंचे और घरों पर पथराव कर दिया।

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बीच-बचाव करने पहुंचे शिव कुमार को डंडा मारकर घायल कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सात नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं, तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीच-बचाव करने पहुंचे शिव कुमार को डंडा मारकर घायल कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सात नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं, तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।

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