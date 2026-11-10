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कानपुर: पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों खूनी संघर्ष, पथराव-मारपीट में चार घायल, सात नामजद समेत अज्ञात पर रिपोर्ट

Tue, 10 Nov 2026 11:51 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 AM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ स्थित कैलाश नगर तिवारीपुर में सोमवार देर रात पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घरों पर पथराव और मारपीट में चार लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सात नामजद समेत अन्य अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

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Kanpur Violent clash between two groups over bursting of firecrackers four injured in stone pelting
घटना में घायल लोगों की फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में जाजमऊ स्थित कैलाश नगर तिवारीपुर में सोमवार देर रात पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि पहले दो लोगों को प्लास्टिक के पाइप से पीटा गया। इसके बाद करीब दो दर्जन युवक पहुंचे और घरों पर पथराव कर दिया।

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बीच-बचाव करने पहुंचे शिव कुमार को डंडा मारकर घायल कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सात नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं, तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।

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