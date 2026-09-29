विनीत मिनोचा हत्याकांड: आखिर सलाखों के पीछे से बाहर आईं शालू, भाई से लिपटकर छलक पड़ा दर्द, लखनऊ रवाना

कानपुर में दवा कारोबारी ससुर विनीत मिनोचा की हत्या के गलत आरोप में 22 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाली बेबस शालू सोमवार शाम करीब 7:30 बजे जेल में रहने के दाग और दर्द के साथ बाहर निकली। भीतर से शालू की बहन सोनिया उन्हें लेकर बाहर निकली, तो सामने भाई धीरज को देख शालू उनसे लिपटकर फफक पड़ी।

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इसके बाद परिवार के साथ कार में बैठकर सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गई। इंद्रानगर निवासी कारोबारी विनीत मिनोचा की पांच सितंबर की देर रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। विनीत के हत्यारोपी पुराने नौकर विशाल ने जब शालू पर सुपारी देने का आरोप लगाया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सात सितंबर को जेल भेज दिया था।