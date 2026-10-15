कानपुर: रावतपुर में शोहदे की घिनौनी करतूत, मां से छेड़छाड़…बेटी को स्कूल से उठाने की कोशिश, रिपोर्ट दर्ज

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में शोहदा महिला से कई दिनों से राह चलते छेड़छाड़ कर रहा है। विरोध पर बेटी को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की। बातचीत न करने पर महिला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर बदनाम करने का प्रयास किया। रावतपुर निवासी महिला के मुताबिक इलाके का शिवम उपाध्याय पिछले एक साल से रास्ते में आते-जाते उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आरोप है कि आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत करने पर आरोपी ने बेटी को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की। बातचीत न करने पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड कर बदनाम किया। रावतपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

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