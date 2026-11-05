कानपुर: दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत, सेंट्रल पर पांच मिनट रुकेगी

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ट्रेन नंबर 02436 छह नवंबर को सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली से चलकर दोपहर 1:30 बजे कानपुर पहुंचेगी। 1:35 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होकर दोपहर 3:45 बजे वहां पहुंचेगी। बक्सर और आरा होते हुए रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 02435 सात नवंबर को सुबह आठ बजे पटना से चलेगी। आरा, बक्सर और पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए दोपहर 1:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। दोपहर 3:50 बजे कानपुर आकर 3:55 बजे रवाना होगी और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

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त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली-पटना के बीच 20 कोच की वंदे भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। एक फेरे वाली पूरी तरह आरक्षित यह ट्रेन छह नवंबर को दिल्ली से और सात नवंबर को पटना से रवाना होगी। दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल पर पांच मिनट का ठहराव दिया गया है।