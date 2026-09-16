कानपुर हादसा: हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा, 10 मीटर दूर तक घिसटी, सिर फटने से युवक की मौत, जांच शुरू

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक से एजेंसी जा रहे युवक को हाईवे पर अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लाहौरपुर निवासी अल्ताफ (22) पुत्र इमामुद्दीन के रूप में हुई है। वह पिछले कई महीनों से सरसौल कस्बे में रहकर एक एजेंसी में मैकेनिक का काम करता था।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब आठ बजे अल्ताफ रोज की तरह अपनी बाइक से रूमा स्थित एजेंसी जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अल्ताफ उछलकर हाईवे पर जा गिरा और बाइक करीब 10 मीटर दूर तक घिसटती चली गई।