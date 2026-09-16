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कानपुर हादसा: हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंदा, 10 मीटर दूर तक घिसटी, सिर फटने से युवक की मौत, जांच शुरू

Wed, 16 Sep 2026 10:24 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 16 Sep 2026 10:24 AM IST
सार

Kanpur Accident News: महाराजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक युवक को हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

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Kanpur Unidentified vehicle runs over motorcycle on highway bike dragged for 10 meters youth dies
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक से एजेंसी जा रहे युवक को हाईवे पर अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लाहौरपुर निवासी अल्ताफ (22) पुत्र इमामुद्दीन के रूप में हुई है। वह पिछले कई महीनों से सरसौल कस्बे में रहकर एक एजेंसी में मैकेनिक का काम करता था।

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जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब आठ बजे अल्ताफ रोज की तरह अपनी बाइक से रूमा स्थित एजेंसी जाने के लिए निकला था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अल्ताफ उछलकर हाईवे पर जा गिरा और बाइक करीब 10 मीटर दूर तक घिसटती चली गई।

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घायल युवक को सीएचसी भेजा
हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और खून से लथपथ हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर महाराजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अल्ताफ को सरसौल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन की तलाश में टीमों को लगाया गया है।

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