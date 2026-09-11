कानपुर हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, विद्युत उपकेंद्र इंचार्ज की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगलरोड रोड स्थित राहा मोड़ पर गुरुवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार विद्युत उपकेंद्र इंचार्ज घायल हो गया। एम्बुलेंस से उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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रेउना थाना क्षेत्र के देवी पुरवा (गढोलामऊ) निवासी उदय नारायण (30) मूसानगर स्थित विद्युत उपकेंद्र में प्रभारी पद पर तैनात था। गुरुवार को ड्यूटी खत्म करके वह गांव से किसी काम के चलते घाटमपुर आया था। देर रात वह बाइक से वापस गांव जा रहा था। तभी राहा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में एम्बुलेंस सीएचसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।