कानपुर हादसा: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, विद्युत उपकेंद्र इंचार्ज की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 11 Sep 2026 10:15 AM IST
सार
Kanpur News: घाटमपुर के मुगल रोड स्थित राहा मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मूसानगर बिजली उपकेंद्र इंचार्ज की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
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विस्तार
कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के मुगलरोड रोड स्थित राहा मोड़ पर गुरुवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार विद्युत उपकेंद्र इंचार्ज घायल हो गया। एम्बुलेंस से उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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रेउना थाना क्षेत्र के देवी पुरवा (गढोलामऊ) निवासी उदय नारायण (30) मूसानगर स्थित विद्युत उपकेंद्र में प्रभारी पद पर तैनात था। गुरुवार को ड्यूटी खत्म करके वह गांव से किसी काम के चलते घाटमपुर आया था। देर रात वह बाइक से वापस गांव जा रहा था। तभी राहा मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में एम्बुलेंस सीएचसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को दी। गुजेला उपकेंद्र में तैनात बड़े भाई विजय ने बताया कि मृतक तीन भाइयों में बीच का था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह घाटमपुर किस काम से आया था, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।