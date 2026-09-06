चीखें और बेबसी: ‘भरभरा कर गिरी दो मंजिला छत’, मलबे से निकलीं पिता और तीन बेटियों की लाशें, एक की हालत गंभीर

कानपुर में भीतरगांव के साढ़ थाना क्षेत्र स्थित हिरनी गांव में रविवार सुबह साढ़े दस बजे एक भीषण हादसा हो गया, जहां अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में गृहस्वामी मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां मलबे के नीचे दब गईं।

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मकान गिरते ही चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी तरफ से राहत व बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी 112 नंबर पर पुलिस को भी दी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्यों का प्रयास किया।