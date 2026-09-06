चीखें और बेबसी: ‘भरभरा कर गिरी दो मंजिला छत’, मलबे से निकलीं पिता और तीन बेटियों की लाशें, एक की हालत गंभीर
Kanpur House Collapse News: साढ़ के हिरनी गांव में दो मंजिला कच्चा मकान ढहने से एक पिता और उसकी तीन बेटियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। करीब डेढ़ घंटे बाद निकाली गई चौथी बेटी की हालत गंभीर है और उसे हैलट रेफर किया गया है। वहीं सूचना के एक घंटे बाद पहुंची पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में भारी गुस्सा है।
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कानपुर में भीतरगांव के साढ़ थाना क्षेत्र स्थित हिरनी गांव में रविवार सुबह साढ़े दस बजे एक भीषण हादसा हो गया, जहां अचानक एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में गृहस्वामी मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां मलबे के नीचे दब गईं।
मकान गिरते ही चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और अपनी तरफ से राहत व बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी 112 नंबर पर पुलिस को भी दी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्यों का प्रयास किया।
पतारा अस्पताल में मृत घोषित
मलबे से पिता मुकेश सिंह और तीन बेटियों माया, पल्लवी व नीतू को बाहर निकाला। सभी को तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी पतारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुकेश सिंह और उनकी तीनों बेटियों माया, पल्लवी व नीतू को मृत घोषित कर दिया।
काजल की हालत अत्यंत गंभीर
वहीं, मलबे में काफी गहराई में दबी चौथी बेटी काजल उर्फ लक्ष्मी को कड़ी मशक्कत के बाद करीब डेढ़ घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। काजल की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है। पतारा अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया है।
शुरुआती बचाव कार्य में देरी हुई
इस दुखद घटना के बाद पूरे हिरनी गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं, स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस और प्रशासन के रवैये को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस लगभग एक घंटे बाद तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते शुरुआती बचाव कार्य में देरी हुई।