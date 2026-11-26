कानपुर: बाइक को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, युवक की मौत और साथी गंभीर रूप से घायल, सीएचसी से हैलट रेफर
Kanpur News: घाटमपुर में बेंदा गांव के पास मुगलरोड पर आवारा जानवर के सामने आने से अनियंत्रित हुई बाइक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में गाजियाबाद से नई बाइक लेकर हमीरपुर जा रहे युवक की मौत हो गई और साथी गंभीर रूप से घायल हो गया।
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कानपुर के घाटमपुर में बेंदा गांव के पास मुगलरोड पर बृहस्पतिवार दोपहर बाइक में पीछे स रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सीएचसी से हैलट रेफर किया गया है। सीएचसी पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
जनपद महोबा के थाना खन्ना के गिवाड़ी निवासी शिवपूजन (25) अपने साथी हमीरपुर के विवार थाने के कन्हैटा निवासी संजय (20) पुत्र आंबेडकर के साथ नई बाइक पर गाजियाबाद से चलकर हमीरपुर जा रहे थे। बेंदा गांव से होकर जा ही रहे थे कि तभी आवारा जानवर के सामने आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पलट गई।
घायल को हैलट अस्पताल रेफर किया
इससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले घायलों को इलाज के लिए सीएचसी लाया जाता तब तक शिवपूजन की मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल संजय को प्राथमिक उपचार के बाद हैलट अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान घायल अपने साथी की हालत के बारे में पूछता रहा। उधर, हादसे की खबर दोनों के घरों में पहुंचने पर चीख पुकार मच गई।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
परिजनों के आने पर शिव पूजन के शव को पुलिस ने पोस्ट मार्टम के लिए भेजा है। सीएचसी पहुंचे परिजनों ने बताया कि दो वर्ष पहले शिव पूजन की शादी हुई थी। एक साल का बेटा रितिक है। थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।