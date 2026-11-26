कानपुर के घाटमपुर में बेंदा गांव के पास मुगलरोड पर बृहस्पतिवार दोपहर बाइक में पीछे स रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका साथी घायल हो गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सीएचसी से हैलट रेफर किया गया है। सीएचसी पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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जनपद महोबा के थाना खन्ना के गिवाड़ी निवासी शिवपूजन (25) अपने साथी हमीरपुर के विवार थाने के कन्हैटा निवासी संजय (20) पुत्र आंबेडकर के साथ नई बाइक पर गाजियाबाद से चलकर हमीरपुर जा रहे थे। बेंदा गांव से होकर जा ही रहे थे कि तभी आवारा जानवर के सामने आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पलट गई।