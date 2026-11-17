कानपुर जिले से फाइलेरिया (हाथीपांव) जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसी क्रम में मंगलवार को अशोक नगर स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में एक दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी के निर्देशन में आगामी 19 नवंबर से सात दिसंबर 2026 तक चलने वाले ट्रिपल ड्रग थैरेपी (आईडीए) अभियान की रूपरेखा साझा की गई। यह विशेष अभियान जनपद के चार चिन्हित ब्लॉकों बिल्हौर, चौबेपुर, ककवन और बिठूर में संचालित किया जाएगा।

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कार्यशाला के दौरान अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर और जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए लक्षित क्षेत्रों में घर-घर जाकर दवाइयां खिलाई जाएंगी, जिससे इस दिव्यांगताकारी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। विभाग ने जनहित में मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। कार्यशाला के दौरान अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर और जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए लक्षित क्षेत्रों में घर-घर जाकर दवाइयां खिलाई जाएंगी, जिससे इस दिव्यांगताकारी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। विभाग ने जनहित में मीडिया के माध्यम से सभी नागरिकों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

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