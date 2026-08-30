कानपुर: चित्रकूट में बड़ा हादसा टला, मंदाकिनी नदी की बाढ़ में फंसे थे सात युवक, एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला
Kanpur News: चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से मंधना (कानपुर) के सात युवक रामघाट स्थित पुष्पा होटल में फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार शाम करीब सात बजे सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनकी कार तक पहुंचाया, जिसके बाद वे सकुशल अपने घर के लिए रवाना हुए।
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चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से मंधना के सात युवकों को एनडीआरएफ ने बचाया। मंधना के बहलोलपुर निवासी प्रफुल्ल तिवारी, प्रांशू, शानू तिवारी, विवेक शुक्ला, लालू वर्मा, शिवम शुक्रवार देर शाम कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए कार से निकले थे।
शनिवार सुबह करीब छह बजे मंदाकिनी नदी पर रामघाट किनारे बने पुष्पा होटल में विश्राम के लिए रुके थे। सभी कमरों में आराम कर रहे थे। तभी करीब 10 बजे पता चला कि मंदाकिनी नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। होटल की एक मंजिल पानी से घिर गई है।
सभी लड़कों को रेस्क्यू करके उनकी कार तक पहुंचाया
घबराए युवकों ने इसके बाद परिजन को सूचना दी और वीडियो बनाकर रेस्क्यू कराने को कहा। होटल की ऊपरी मंजिल पर चले गए। युवकों के परिजन ने बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा और बिल्हौर विधायक राहुल सोनकर बच्चा से बात की। दोनों विधायकों ने जिलाधिकारी चित्रकूट से बात की। इसके बाद शनिवार शाम करीब सात बजे सभी लड़कों को रेस्क्यू करके उनकी कार तक पहुंचाया गया। इसके बाद युवक मंधना के लिए निकल सके।