कानपुर: चित्रकूट में बड़ा हादसा टला, मंदाकिनी नदी की बाढ़ में फंसे थे सात युवक, एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला

चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से मंधना के सात युवकों को एनडीआरएफ ने बचाया। मंधना के बहलोलपुर निवासी प्रफुल्ल तिवारी, प्रांशू, शानू तिवारी, विवेक शुक्ला, लालू वर्मा, शिवम शुक्रवार देर शाम कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए कार से निकले थे।

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शनिवार सुबह करीब छह बजे मंदाकिनी नदी पर रामघाट किनारे बने पुष्पा होटल में विश्राम के लिए रुके थे। सभी कमरों में आराम कर रहे थे। तभी करीब 10 बजे पता चला कि मंदाकिनी नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया है। होटल की एक मंजिल पानी से घिर गई है।