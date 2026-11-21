कानपुर में श्री गुरुनानक देव के प्रकाशोत्सव पर 22 नवंबर को शहर में डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक आठ प्रमुख रास्तों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा।

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