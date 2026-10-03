कानपुर: हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को रौंदा, डीसीएम मालिक की दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने चालक को दबोचा
Kanpur News: सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाऊपुर के पास मौरंग लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से डीसीएम मालिक की मौत हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी चालक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
विस्तार
कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में भाऊपुर के पास शुक्रवार देर शाम तेज रफ्तार मौरंग लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार रसूलाबाद के वार्ड नंबर छह निवासी संजीव कुमार (35) को रौंद दिया। हादसे में संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों के मुताबिक, संजीव डीसीएम मालिक थे।
शुक्रवार को उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में डीसीएम खड़ी की थी। इसके बाद बाइक से देर शाम गांव लौट रहे थे। भाऊपुर के पास पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। चालक वाहन लेकर भागने लगा। इसी दौरान संजीव ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर रौंदे गए। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सचेंडी पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है और चालक से पूछताछ कर रही है। संजीव की मौत की खबर से परिवार में चीखपुकार मच गई। परिवार में पत्नी सिंपल देवी, बेटा लविश, बेटी लाजो, मां ज्ञान देवी और छोटा भाई राजीव हैं। सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।