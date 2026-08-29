कानपुर: 100 करोड़ ठिकाने लगाने वाले तीन ठग गिरफ्तार, बैंक के 23 अधिकारी भी रडार पर, चैट-कॉल रिकॉर्डिंग बरामद
Kanpur News: साइबर ठगी के जरिए दो साल के भीतर 100 करोड़ रुपये ठिकाने लगाने के लिए म्यूल खाते खुलवाने वाले तीन शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब खाता खुलवाने में मदद करने वाले विभिन्न बैंकों के 23 अधिकारी और कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं।
विस्तार
कानपुर में दो साल के भीतर साइबर ठगी के 100 करोड़ रुपये को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी और म्यूल बैंक खाते खुलवाने वाले तीन शातिर साइबर ठगों सेंटी, रोहित और कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये ठग अकेले यह फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे थे।
इसमें बैंकों के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट कर्मियों की भी पूरी मिलीभगत थी। पुलिस के हाथ ठगों और बैंक कर्मियों के बीच हुई बातचीत के कॉल डिटेल्स और चैट्स लगे हैं। इसके आधार पर विभिन्न बैंकों के 23 अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं।
घोटाले में दुबई कनेक्शन
इन पर जल्द ही बड़ी विभागीय और कानूनी गाज गिर सकती है। जांच एजेंसियों की पूछताछ और तकनीकी सर्विलांस से यह भी खुलासा हुआ है कि इस पूरे साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के तार देश की सीमाओं को पार कर सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग का संचालन दुबई में बैठा सुल्तान मिर्जा नाम का शख्स कर रहा था।