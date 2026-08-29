कानपुर: 100 करोड़ ठिकाने लगाने वाले तीन ठग गिरफ्तार, बैंक के 23 अधिकारी भी रडार पर, चैट-कॉल रिकॉर्डिंग बरामद

कानपुर में दो साल के भीतर साइबर ठगी के 100 करोड़ रुपये को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी और म्यूल बैंक खाते खुलवाने वाले तीन शातिर साइबर ठगों सेंटी, रोहित और कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये ठग अकेले यह फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे थे।

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इसमें बैंकों के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट कर्मियों की भी पूरी मिलीभगत थी। पुलिस के हाथ ठगों और बैंक कर्मियों के बीच हुई बातचीत के कॉल डिटेल्स और चैट्स लगे हैं। इसके आधार पर विभिन्न बैंकों के 23 अधिकारी और कर्मचारी सीधे तौर पर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं।