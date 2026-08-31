UP: आसमान में घने बादल, बारिश के साथ बिजली का खतरा; कानपुर समेत 25 जिलों में अलर्ट

आकाशीय बिजली से बचने की सलाह

गरज-चमक के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेत, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार यह अलर्ट 30 अगस्त रात 10:27 बजे तक प्रभावी रहेगा। मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए लोगों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है।