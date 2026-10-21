कानपुर: चलती ट्रेनों से लूटते थे मोबाइल और कीमती सामान, जीआरपी ने तीन शातिरों को दबोचा, ये सामान बरामद
Kanpur News: जीआरपी ने ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल व कीमती सामान पर झपट्टा मारकर लूटने वाले एक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब दो लाख रुपये कीमत के तीन लूटे हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं।
विस्तार
कानपुर में ट्रेनों की रफ्तार धीमी होते ही यात्रियों के मोबाइल और सामान पर झपट्टा मारने वाले तीन आरोपियों बाबूपुरवा की सफेद कॉलोनी निवासी शादाब खान उर्फ साहिल, अरबाज और मोहम्मद आसिफ उर्फ ब्रावो को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। जीआरपी के अनुसार आरोपी आउटर पर छिपकर ट्रेन के धीमे होने पर खिड़की या दरवाजे के पास बैठे यात्रियों का झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लेते थे। उनके कब्जे से तीन मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत दो लाख रुपये बताई गई।