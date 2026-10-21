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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Three criminals who used to rob mobile phones and valuables from moving trains have been nabbed by GRP

कानपुर: चलती ट्रेनों से लूटते थे मोबाइल और कीमती सामान, जीआरपी ने तीन शातिरों को दबोचा, ये सामान बरामद

Wed, 21 Oct 2026 11:56 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 11:56 AM IST
सार

Kanpur News: जीआरपी ने ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल व कीमती सामान पर झपट्टा मारकर लूटने वाले एक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब दो लाख रुपये कीमत के तीन लूटे हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं।

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Kanpur Three criminals who used to rob mobile phones and valuables from moving trains have been nabbed by GRP
कानपुर सेंट्रल पर मौजूद पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में ट्रेनों की रफ्तार धीमी होते ही यात्रियों के मोबाइल और सामान पर झपट्टा मारने वाले तीन आरोपियों बाबूपुरवा की सफेद कॉलोनी निवासी शादाब खान उर्फ साहिल, अरबाज और मोहम्मद आसिफ उर्फ ब्रावो को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। जीआरपी के अनुसार आरोपी आउटर पर छिपकर ट्रेन के धीमे होने पर खिड़की या दरवाजे के पास बैठे यात्रियों का झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लेते थे। उनके कब्जे से तीन मोबाइल बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत दो लाख रुपये बताई गई।

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