कानपुर: पीले पुल खाटू श्याम मंदिर में चोरी, दानपात्र की नकदी व कीमती सामान पार, सीसीटीवी में कैद हुआ शातिर

कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने पीले पुल के पास स्थित प्रसिद्ध श्री खाटू श्याम मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर मंदिर का दानपात्र तोड़कर उसमें जमा भारी नकदी और आसपास रखा अन्य कीमती सामान समेटकर फरार हो गया।

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जानकारी के अनुसार, गोविंद नगर पीले पुल स्थित खाटू श्याम मंदिर में बीती रात जब सन्नाटा पसरा था। तभी मौका पाकर एक चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुआ। चोर ने पहले मंदिर के दानपात्र के ताले तोड़े और उसमें चढ़ाई गई राशि निकाल ली। इसके बाद उसने मंदिर में आसपास रखा अन्य कीमती सामान भी समेट लिया।