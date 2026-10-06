कानपुर: कार से रेकी कर चोरी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं कई प्राथमिकी

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नरवल पुलिस ने कार से रेकी कर चोरियां करने वाले नौशाद उर्फ अयूब मुन्ना और अजय उर्फ शुभम को पांच अक्तूबर की रात करबिगवां फ्लाईओवर के पास से पकड़ा है। इनके पास से कान का बाला, मोबाइल और तीन हजार रुपये बरामद हुए। एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि नाैशाद फतेहपुर के कुंवरपुर मलवां और अजय चकेरी के गदियाना का निवासी है। यह दिन में ग्रामीण इलाकों में कार से रेकी करते थे और रात को चोरियों को अंजाम देते थे। आरोपियों ने 22 जून को पारा गांव से छह बकरियां चोरी की थीं।