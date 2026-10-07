कानपुर: ‘दिल और भरोसा तोड़ा', थाई युवती बोली- अब भरनी पड़ रही किस्त, इरफान को सजा दिलाकर ही रहूंगी, पढ़ें मामला

कानपुर में लगभग चार हजार किलोमीटर की दूरी तय करके दो दिनों से शहर में भटक रही थाइलैंड की अपर्सोन के सामने एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने सवालों की झड़ी लगा दी। कुछ देर तक तो अपर्सोन भी उनके हर सवाल का बेबाकी से जवाब देती रही फिर भावुक हो गई।

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पुलिस सूत्राें के अनुसार उसने महिला पुलिस अधिकारी से कहा कि इरफान ने उसका दिल और भरोसा दोनों तोड़ा है। उसकी वजह से रेस्टोरेंट और कैंटीन का कारोबार भी बंदी के कगार पर पहुंच गया। उसने बैंकों से लोन लेकर इरफान को 60 लाख रुपये दिए थे अब उसे किस्त भरनी पड़ रही है।