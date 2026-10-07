कानपुर: पोर्टल की चूक या आंकड़ों का खेल? 11 इलाकों में डेंगू…रिपोर्ट में एक ही वार्ड, नोडल बोले- जानकारी नहीं

कानपुर में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। डेंगू नियंत्रण और मरीजों के आंकड़े जुटाने के लिए विभागीय पोर्टल पर की जा रही रिपोर्टिंग में जिले के 11 अलग-अलग इलाकों के मरीजों के रिकॉर्ड में बहादुर शाह जफरनगर (वार्ड नंबर-8) दर्ज किया गया है।

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इसमें मंधना से लेकर घाटमपुर और लक्ष्मीपुरवा से लेकर नौबस्ता तक के क्षेत्र शामिल हैं। इससे डेंगू के वास्तविक फैलाव और हॉटस्पॉट की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डेंगू जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए मरीज का सही पता और लोकेशन दर्ज होना जरूरी है। इसी आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे, एंटी-लार्वा अभियान, फॉगिंग और जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाती हैं।