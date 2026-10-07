कानपुर: ऑनलाइन गेम में तो नहीं फंस रहा लाडला, सचेंडी में किसान को लगा पांच लाख का चूना, इन बातों का रखें ध्यान

पढ़े-लिखे लोगों और सीनियर सिटीजन की तरह अब नाबालिग भी साइबर ठगों के निशाने पर आ रहे हैं। ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया, फर्जी इनाम, पार्ट-टाइम नौकरी और आसान कमाई का लालच देकर साइबर ठग पहले बच्चों को फंसाते हैं। फिर उनके अभिभावक का बैंक खाता साफ कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सचेंडी में जब एक किसान पिता राजकुमार के खाते से ठगों ने 5.06 लाख रुपये पार कर दिए।

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सचेंडी पुलिस ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों में ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर पर्याप्त सतर्कता नहीं होती। गेम में अतिरिक्त कॉइन या रिवार्ड दिलाने, सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने और कम समय में पैसे कमाने जैसे मैसेज नाबालिगों को आकर्षित करते हैं। वह बच्चों से लिंक पर क्लिक कराने या कोई एप डाउनलोड कराने के बहाने जानकारी हासिल कर लेते हैं।