और कितना इंतजार?: बनकर तैयार हैं 3000 करोड़ की परियोजनाएं, लोकार्पण न होने से नहीं मिल रहा लाभ, पढ़ें पूरी डिटेल

कानपुर शहर में जाम से निजात दिलाने, इलाज से लेकर व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली करीब 2950.51 करोड़ की परियोजनाओं में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है पर अभी भी इनको लोकार्पण का इंतजार है। इस कारण आम जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नौबस्ता तक मेट्रो संचालन के लिए ट्रायल पूरे होने के बाद सभी स्टेशनों में ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। कभी-कभी ट्रेन भी चला रहे हैं पर लाखों यात्रियों का यह सपना पूरा नहीं हो रहा है। इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी को किरकिरी से बचाने के लिए मामूली रोड़े अटकाते हुए बहाना बनाया जा रहा है।

विज्ञापन



हालत यह है कि दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में दो साल पहले बनी फ्लैटेड फैक्टरी अभी भी फीता कटने का इंतजार कर रही है। सांसद जल्द ही इन परियोजनाओं का लाभ जनता को दिलाने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन ने करीब 2700 करोड़ रुपये की लागत से सेंट्रल स्टेशन से 8.5 किलोमीटर दूर नौबस्ता तक मेट्रो रूट का निर्माण छह महीने पहले पूरा किया। इसमें से सेंट्रल से ट्रांसपोर्टनगर तक तीन किलोमीटर सेक्शन भूमिगत है जिसमें झकरकटी और ट्रांसपोर्टनगर स्टेशन भी बने हैं।