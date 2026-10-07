कानपुर: रात-रात भर घूमे अफसर, आदेश-निर्देश सब अंधेरे में गुम, सड़कों पर दिखी बदहाल सफाई व्यवस्था, पढ़ें रिपोर्ट

1 of 7 सरसैया घाट के पास कंटेनर के बाहर पडा कूडे का ढेर - फोटो : amar ujala







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कानपुर में त्योहार से पहले शहर की साफ-सफाई दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय लगातार एक हफ्ते से विभिन्न क्षेत्रों में रात्रिकालीन भ्रमण कर रहे हैं। हर रोज कूड़ा उठाने, सड़कों को दुरुस्त करने, मार्ग व्यवस्था सुधारने के लिए आदेश-निर्देश भी दे रहे हैं।

लेकिन निरीक्षण खत्म होते ही सब अंधेरे में गुम हो जा रहा है। मंगलवार को ऐसे ही चार स्थानों की पड़ताल की गई जहां पर इन दोनों अफसरों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे। इन स्थानों पर कहीं कूड़े के ढेर लगे मिले तो कहीं कहीं पोर्टेबल ट्रांसफर स्टेशन की मशीनें बंद मिलीं। इस कारण कूड़े की रिसाइकिलिंग भी नहीं हो रही थी।

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2 of 7 उर्सला के पास बना पोर्टेबल काॅम्पैक्टर अड्डे में बंद पडा कूड़ा निस्तारण का काम - फोटो : amar ujala

फजलगंज स्थित कूड़ा पड़ाव स्थल

खुले में कूड़े का ढेर लगा था लेकिन उठान के लिए गाड़ी और कर्मचारी नहीं थे। आसपास के लोगों ने बताया कि कभी-कभार कूड़ा उठान होता है, बदबू की वजह से कई दुकानदार अपनी दुकान तक नहीं खोलते।

3 of 7 द्वारिकापुरी जीटी रोड पर बंद पड़ा पोर्टेबल काॅम्पैक्टर अड्डा - फोटो : amar ujala

द्वारिकापुरी स्थित पोर्टेबल ट्रांसफर स्टेशन

यहां दो मशीनें लगी हैं। एक तरफ का गेट खुला था, जबकि दूसरी तरफ ताला लटका था। दोनों ही तरफ मशीनें नहीं चल रही थीं जबकि द्वारिकापुरी बाजार और अन्य कुछ जगहों पर कूड़े के ढेर लगे थे।

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4 of 7 द्वारिकापुरी जीटी रोड स्थित पोर्टेबल काॅम्पैक्टर अड्डा में बंद पड़ा कूड़ा निस्तारण का काम - फोटो : amar ujala

उर्सला के पास स्थित पोर्टेबल ट्रांसफर स्टेशन

स्टेशन तो खुला था और एक कर्मचारी बैठा भी था, लेकिन मशीन नहीं चल रही थी। पूछने पर बताया कि कूड़ा नहीं आया, इस वजह से मशीन बंद है जबकि गलियों में कूड़ा फैला था।

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5 of 7 फजलगंज में सड़क पर फैला पड़ा कूड़ा का ढेर - फोटो : amar ujala