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राज्य स्तरीय सब-जूनियर बैडमिंटन के लिए कानपुर की टीम चयनित, 70 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल

Thu, 27 Aug 2026 07:08 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 27 Aug 2026 07:08 PM IST
सार

Kanpur News: गाजियाबाद में सात से नौ सितंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय सब-जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए कानपुर मंडल की बालक और बालिका टीम का चयन कर लिया गया।

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Kanpur Team Selected for State-Level Sub-Junior Badminton Championship
ग्रीनपार्क स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता - फोटो : संवाद

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गुरुवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में 70 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने बालक और बालिका टीम के खिलाड़ियों का चयन किया। ट्रायल बैडमिंटन कोच रमेश यादव की देखरेख में कराया गया।

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बालक टीम: पार्थ जौहरी, शौर्य सिंह, सार्थक पांडेय, हम्माद खान, अथर्व श्रीवास्तव और विराज उपाध्याय।

बालिका टीम: प्रिषा तिवारी, चैतन्या, काव्या, रितिका, गार्गी चौहान और प्रिया गुप्ता।

चयनित खिलाड़ी गाजियाबाद में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कानपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों के चयन के बाद खेलप्रेमियों और कोच ने चयनित खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

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