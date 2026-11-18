कानपुर देहात में अकबरपुर उप मंडी में छह सरकारी खरीद केंद्र बने हैं। बुधवार दोपहर में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। पांच क्रय केंद्र पर तौल बंद मिली। केवल एक क्रय केंद्र पर ही तौल होती मिली। इस पर निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताई। केंद्र पर मौजूद किसान कटरा गांव के अरूण कुमार ने कहा कि सुबह से मंडी में धान की तौल का इंतजार कर रहे हैं।

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इस पर निदेशक ने केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई। निदेशक के तल्ख तेवर देख क्रय केंद्र प्रभारियों ने माफी मांगी। कहा कि सभी छ्ह क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र प्रभारियों को सभी क्रय केद्रों पर अनाज की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर एक किसान धान की तौल के लिए इंतजार करता मिला। इस पर तुरंत धान की तौल शुरू कराई गई। इस पर निदेशक ने केंद्र प्रभारियों को फटकार लगाई। निदेशक के तल्ख तेवर देख क्रय केंद्र प्रभारियों ने माफी मांगी। कहा कि सभी छ्ह क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र प्रभारियों को सभी क्रय केद्रों पर अनाज की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर एक किसान धान की तौल के लिए इंतजार करता मिला। इस पर तुरंत धान की तौल शुरू कराई गई।

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