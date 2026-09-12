कानपुर: सौतेली मां व भाइयों पर जमीन हड़पने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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नौबस्ता के ग्राम खरगपुर निवासी ई-रिक्शा चालक रामदास ने पुलिस को बताया कि उनके पिता बेनी प्रसाद ने दूसरा विवाह देवरती से किया था। उनके दो बेटे राजेंद्र, सुरेंद्र व एक बेटी है। देवरती अपने परिवार के साथ दहेली सुजानपुर में रहती हैं। वर्ष 2013 में पिता की मौत के बाद उनकी वसीयत में खरगपुर की जमीन रामदास के नाम और किदवईनगर का मकान सौतेली मां, उनके बेटों के नाम था। आरोप है कि सौतेली मां और भाइयों ने लेखपाल से मिलकर उनके हिस्से की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार जमीन अपने नाम करा ली। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि देवरती और उनके दोनों बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।