कानपुर: खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, दो सिक्योरिटी गार्ड घायल, एक घंटे तक तड़पते रहे दोनों, हैलट रेफर
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र स्थित चकेरी मोड़ के पास शुक्रवार रात सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात दो युवक हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गए। हादसे में दोनों के पैर टूट गए और वे करीब एक घंटे तक मौके पर तड़पते रहे।
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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात में एक खड़े ट्रक में बाइक सवार पीछे से जा टकराये। हादसे में दो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए। दोनों को कांशीराम अस्पताल से हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। चालक ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा कर खाना खा रहा था।
महाराजपुर के अईमा गांव निवासी अंकित यादव और महुआ गांव निवासी प्रदीप सिंह सनी टोयोटा में सिक्योरिटी गार्ड है। शुक्रवार को एचएएल में फील्ड ऑफिसर की मीटिंग थी। इस पर दोनों लोग आए थे। बाइक प्रदीप चला रहा था, जबकि अंकित पीछे बैठा हुआ था।
एक घंटे तक तड़पते रहे दोनों
रात में दोनों बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान चकेरी मोड के आगे एक ट्रक खड़ा था। अचानक से ट्रक में पीछे से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में अंकित और प्रदीप दोनों घायल हो गये। प्रत्यक्षदर्शी राजू, आनंद, महेश ने बताया कि घटना के बाद दोनों लोग एक घंटे तक तड़पते रहे।।
डॉक्टरों ने हैलट अस्पताल रेफर किया
इस दौरान चकेरी पुलिस की जीप महाराजपुर से आ रही थी। जीप में भरकर दोनों को कांशीराम अस्पताल लेकर आए। डॉक्टरों ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसे में दोनों के पैर टूट गए हैं। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
शराब के नशे में थे धुत
घायल अंकित और प्रदीप दोनों शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने रामादेवी चौराहे के ठेके से शराब ली थी। हाईवे किनारे चालक ट्रक खड़ा कर खाना खा रहा था। हादस के घायलों का हैलट अस्पताल में उपचार जारी है।