फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur SI driver uses abusive language MLA Saroj Kuril visit police station complains to demanding his removal

कानपुर: दरोगा के चालक की बदजुबानी, विधायक सरोज कुरील पहुंची थाने, हटाने के लिए अधिकारियों से की शिकायत

Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के जीप चालक द्वारा विधायक सरोज कुरील व उनके पीआरओ पर अभद्र टिप्पणी करने से नाराज विधायक समर्थकों संग थाने पहुंचीं। विधायक ने एसएचओ से तीखी बहस के बाद चालक पर मुकदमे और उसे हटाने की मांग की।

विज्ञापन
Kanpur SI driver uses abusive language MLA Saroj Kuril visit police station complains to demanding his removal
थाने में विधायक सरोज कुरील और अन्य - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के घाटमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के चालक द्वारा विधायक सरोज कुरील व उनके पीआरओ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर विधायक सरोज कुरील बुधवार को समर्थकों के साथ थाने पहुंच गईं। विधायक ने थाना प्रभारी मनोज भदौरिया से कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान उनकी विधायक के पीआरओ मनीष तिवारी से नोकझोंक भी हुई।

विज्ञापन

विधायक ने थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया से कहा कि वह अपने जीप चालक व उसकी जबान को काबू में रखें। विधायक ने खरी खोटी सुनाने के साथ कहा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें। अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर विधायक प्रतिनिधि मनीष तिवारी की भी थाना प्रभारी से काफी देर तक नोकझोंक होती रही।

विज्ञापन





चालक को हटाने के लिए की शिकायत
वहीं, चालक अभद्र भाषा के प्रयोग से इन्कार करता रहा। इसके सामने चालक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जब विधायक ने उसे सबके सामने उसे पेश किया, तो चालक ने उसे पहचानने से इन्कार कर दिया। विधायक ने बताया कि चालक को हटाने के लिए अधिकारियों से शिकायत की गई। उन्होंने जल्द हटाने का आश्वासन भी दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed