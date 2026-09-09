कानपुर: दरोगा के चालक की बदजुबानी, विधायक सरोज कुरील पहुंची थाने, हटाने के लिए अधिकारियों से की शिकायत

कानपुर के घाटमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के चालक द्वारा विधायक सरोज कुरील व उनके पीआरओ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर विधायक सरोज कुरील बुधवार को समर्थकों के साथ थाने पहुंच गईं। विधायक ने थाना प्रभारी मनोज भदौरिया से कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान उनकी विधायक के पीआरओ मनीष तिवारी से नोकझोंक भी हुई।

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विधायक ने थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया से कहा कि वह अपने जीप चालक व उसकी जबान को काबू में रखें। विधायक ने खरी खोटी सुनाने के साथ कहा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें। अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर विधायक प्रतिनिधि मनीष तिवारी की भी थाना प्रभारी से काफी देर तक नोकझोंक होती रही।