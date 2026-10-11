कानपुर: शादी की सालगिरह पर खौफनाक कदम, मां ने मासूम बेटी को नीचे फेंका, फिर खुद लगाई छलांग, पढ़ें पूरा मामला

कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के मर्दनपुर में शादी की तीसरी सालगिरह की खुशियां देर रात मातम में बदल गईं। पारिवारिक विवाद के बाद रोशनी (20) अपनी 14 माह की बेटी को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंचीं। परिजन के मुताबिक, उन्होंने बच्ची को नीचे फेंक दिया। नीचे मौजूद पति नूर आलम ने हाथ फैलाकर उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई।

विज्ञापन



इसके बाद रोशनी ने भी दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन तक इलाज चलने के बाद रविवार सुबह उनकी मौत हो गई। गुजैनी के मर्दनपुर निवासी नूर आलम सिलाई का काम करते हैं। सात अक्तूबर को उनकी शादी की तीसरी सालगिरह थी।