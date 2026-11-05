Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: SHO and Sub-Inspector sent to police lines in connection with the Bidhnu firing incident

कानपुर: बिधनू फायरिंग मामले में एसओ और दरोगा लाइन हाजिर, जमीन विवाद में चार लोग हुए थे घायल

Thu, 05 Nov 2026 10:15 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: SHO and Sub-Inspector sent to police lines in connection with the Bidhnu firing incident
यूपी पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बिधनू के दहेली उजागर गांव में बुधवार को जमीन विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस आयुक्त ने बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई की। लापरवाही सामने आने पर बिधनू थाने के एसओ टीबी सिंह और खड़ेसर चौकी प्रभारी दरोगा नवीन शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया।
विज्ञापन


बुधवार को दहेली उजागर गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और फायरिंग हुई थी। इसमें पिता-पुत्र समेत चार लोग साहिल, शीबू, अखिलेश और महेश घायल हो गए थे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फायरिंग के आरोपी मुन्ना सिंह और उसके बेटे शशिकांत को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। बृहस्पतिवार को मुन्ना सिंह की बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।
विज्ञापन


पुलिस अब फरार आरोपियों सागर और अनूप की तलाश कर रही है। वायरल वीडियो के जरिये मुन्ना और शशिकांत के अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पूरे मामले में एसओ और चौकी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता हत्याकांड मामले में गुजैनी थाने के दरोगा नपे
पुलिस आयुक्त ने गुजैनी थाने के दरोगा कमल किशोर को भी लाइन हाजिर किया है। इन पर कार्रवाई कालपी के अधिवक्ता हत्याकांड में लापरवाही बरतने के कारण की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कमल किशोर ने कालपी पुलिस को जांच में सहयोग न करते हुए उनसे कहासुनी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed