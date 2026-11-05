कानपुर: बिधनू फायरिंग मामले में एसओ और दरोगा लाइन हाजिर, जमीन विवाद में चार लोग हुए थे घायल

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बुधवार को दहेली उजागर गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट और फायरिंग हुई थी। इसमें पिता-पुत्र समेत चार लोग साहिल, शीबू, अखिलेश और महेश घायल हो गए थे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने फायरिंग के आरोपी मुन्ना सिंह और उसके बेटे शशिकांत को देर रात गिरफ्तार कर लिया था। बृहस्पतिवार को मुन्ना सिंह की बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।पुलिस अब फरार आरोपियों सागर और अनूप की तलाश कर रही है। वायरल वीडियो के जरिये मुन्ना और शशिकांत के अन्य साथियों की पहचान की जा रही है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पूरे मामले में एसओ और चौकी प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। इसी आधार पर कार्रवाई की गई है।पुलिस आयुक्त ने गुजैनी थाने के दरोगा कमल किशोर को भी लाइन हाजिर किया है। इन पर कार्रवाई कालपी के अधिवक्ता हत्याकांड में लापरवाही बरतने के कारण की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कमल किशोर ने कालपी पुलिस को जांच में सहयोग न करते हुए उनसे कहासुनी की थी।