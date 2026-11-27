कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अटवा गांव निवासी सिक्योरिटी गार्ड बजरंग सिंह (45) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह रात में हाथीपुर के पास एक निमंत्रण से पैदल काम पर लौट रहे थे। इसी दौरान हाथीपुर मोड़ के पास पीछे से आए बाइक सवार युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बजरंग सिंह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। बाइक सवार युवक भी घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान बजरंग सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया।

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यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बजरंग सिंह जन कल्याण सेवा समिति अकादमी में सिक्योरिटी गार्ड थे। परिवार में पत्नी रंजना, बेटा आदित्य और बेटी संजना हैं। उनके चार भाइयों में लायक सिंह, बजरंग सिंह, भीम और राजेंद्र हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में चीखपुकार मच गई। महाराजपुर थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।