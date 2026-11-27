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कानपुर के महराजपुर थानाक्षेत्र में तीन दिन से तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम के बीच शुक्रवार सुबह फुफवार सूई थोक गांव के बाहर खेतों में लकड़बग्घा दिखने से हड़कंप मच गया। किसानों के सामने आने के बाद लकड़बग्घा जंगल की ओर भाग निकला, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछाकर टीम तैनात कर दी है।

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