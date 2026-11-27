कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से वन विभाग की टीम करनखेड़ा गांव मैं तेंदुए को पकड़ने के प्रयास में जुटी थी इसी बीच महाराजपुर थाना क्षेत्र के ही फुफवार सूई थोक गांव के बाहर खेतों में लकड़बग्घे की चहलकदमी से हड़कंप मच गया। बीते तीन दिनों से बिल्हौर, बिधनू रेंज सहित पूरे कानपुर की वन विभाग टीम महाराजपुर में डेरा जमाए हुए हैं।

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तेंदुए को पकड़ने के लिए दो जगह पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है इसी बीच शुक्रवार सुबह करीब ग्यारह बजे फुफवार गांव के बाहर खेतों में एक लकड़बग्घा अचानक खेतों में काम कर रहे किसानों के सामने आ गया जिसको देख किसानों में हड़कंप मच गया।