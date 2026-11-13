कानपुर: इंदिरा मैराथन में दौड़ेंगे देशभर के धावक, प्रयागराज में 19 को आयोजन, विजेता को मिलेंगे दो लाख रुपये

प्रयागराज में 19 नवंबर को 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के धावक अपनी रफ्तार और सहनशक्ति का प्रदर्शन करेंगे। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय खेल कार्यालय प्रयागराज और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली इस प्रतियोगिता की शुरुआत आनंद भवन से सुबह 6:30 बजे होगी। धावक शहर के निर्धारित मार्गों से होते हुए मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में दौड़ पूरी करेंगे।

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ग्रीनपार्क स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में 42.195 किमी की फुल मैराथन और 21.097 किलोमीटर की हाफ मैराथन आयोजित होगी। फुल मैराथन के दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले धावक को दो लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को एक लाख और तीसरे स्थान के विजेता को 75 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 11 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक धावक को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे।