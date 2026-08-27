कानपुर: आरटीओ की ऑनलाइन सेवाएं धड़ाम, मंडल में 16007 आवेदन लंबित, सभी जिलों के एआरटीओ को नोटिस जारी

कानपुर में परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं धड़ाम हो चुकी हैं। मंडल के पांच जिलों में 16,009 आवेदन निस्तारण ले लिए लंबित पड़े हैं। नए वाहन खरीदने वालों की परेशानी सबसे ज्यादा है। शोरूम से गाड़ी निकलने के बाद भी स्थायी पंजीकरण और आरसी नंबर मिलने में हफ्तों लग रहे हैं। नतीजा यह कि वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।

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वाहन पोर्टल ऑनलाइन आवेदन एक सप्ताह बाद भी लंबित रहने पर उप परिवहन आयुक्त ने सभी एआरटीओ प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर मंडल के पांच जिलों में कानपुर नगर 5,681 लंबित आवेदनों के साथ सबसे आगे है। इटावा में 4,005, कन्नौज में 2,884, औरैया में 1,982 और कानपुर देहात में 1,457 आवेदन लंबित हैं।