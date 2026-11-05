कानपुर: चौकी से 50 मीटर दूर सेवानिवृत्त अफसर के घर 25 लाख की चोरी, नकदी-गहने ले गए

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जूही लाल कॉलोनी निवासी अखलाक अहमद रक्षा मंत्रालय में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद से सेवानिवृत्त हैं। सोमवार को वह पत्नी और दो बेटों फरजान व अरबाज के साथ रिश्तेदार की शादी में सुल्तानपुर गए थे। मंगलवार दोपहर पड़ोसी ने मकान का गेट खुला होने की जानकारी दी। देर शाम लौटने पर बेटे अरबाज ने अलमारी का लॉकर टूटा पाया। उसमें रखे तीन लाख रुपये, सोने-चांदी के सिक्के और गहने गायब थे। परिवार के मुताबिक, चोरी गए सामान की कीमत करीब 25 लाख रुपये है।थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि चोर केवल उसी कमरे में पहुंचे, जहां अलमारी रखी थी। आशंका है कि चोर परिवार का कोई करीबी भी हो सकता है। घरवालों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि चार दिन पहले गोविंदनगर में मोबाइल की दुकान से हुई लाखों की चोरी का भी पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर सकी है।