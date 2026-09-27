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कानपुर: घाटमपुर में सड़कें बनी तालाब, भारी जलभराव के बाद जागा प्रशासन, जेसीबी से चोक नाला कराया साफ

Sun, 27 Sep 2026 02:11 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 27 Sep 2026 02:11 PM IST
सार

Kanpur News: पतारा कस्बे में बदहाल जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों से लेकर खेतों तक भारी जलभराव हो गया। मामले में एसडीएम के कड़े निर्देशों पर ग्राम प्रधान और राजस्व टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। स्टेशन रोड की मुख्य पुलिया और रायपुर रोड के चोक नालों से गाद व कचरा निकलवाकर जल निकासी शुरू कराई गई।

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Kanpur Roads in Ghatampur turned into ponds administration swung into action following severe waterlogging
चोक नाला साफ करती जेसीबी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में घाटमपुर के पतारा कस्बे में जल निकासी की बदहाल व्यवस्था के चलते सड़कों से लेकर खेतों तक तालाब जैसा नजारा बन गया। भीषण जलभराव और स्थानीय ग्रामीणों की बढ़ती शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। स्थिति की गंभीरता को देखते एसडीएम के निर्देश पर ग्राम प्रधान राम भजन और राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से चोक पड़े नालों की सफाई का काम शुरू कराया।

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लगातार हो रही परेशानी के बीच ग्राम प्रधान राम भजन और लेखपाल राजीव अवस्थी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में स्टेशन रोड के सामने स्थित मुख्य पुलिया और रायपुर रोड के किनारे बने नालों से भारी मात्रा में सिल्ट (गाद) और कचरा बाहर निकलवाया गया, ताकि पानी का बहाव सुचारू हो सके। एसडीएम अविचल प्रताप ने बताया कि अभी वर्तमान समस्या को देखते हुए जल निकासी कराई जा रही है। इसके बाद पक्का नाला बनाने का लेखपाल और सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं।

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