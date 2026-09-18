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कानपुर सड़क हादसा: शिवराजपुर में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने कुचलकर युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Fri, 18 Sep 2026 11:58 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 11:58 AM IST
सार

Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र स्थित ऊधौ निवादा गांव के सामने हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Kanpur Road Accident  youth crushed to death by a roadways bus body sent for post mortem
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर ऊधौ निवादा गांव के सामने एक रोडवेज बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

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जानकारी के अनुसार, युवक शिवराजपुर के ऊधौ निवादा गांव के सामने हाईवे से गुजर रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलते ही शिवराजपुर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाकर यातायात को सुचारु कराया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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