कानपुर सड़क हादसा: शिवराजपुर में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने कुचलकर युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

कानपुर सड़क हादसा: शिवराजपुर में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने कुचलकर युवक की मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Kanpur News: शिवराजपुर थाना क्षेत्र स्थित ऊधौ निवादा गांव के सामने हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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कानपुर में शिवराजपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवे पर ऊधौ निवादा गांव के सामने एक रोडवेज बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
जानकारी के अनुसार, युवक शिवराजपुर के ऊधौ निवादा गांव के सामने हाईवे से गुजर रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलते ही शिवराजपुर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को हटाकर यातायात को सुचारु कराया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।