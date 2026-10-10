कानपुर: जलभराव से गुस्साए लोगों का नगर पालिका में हंगामा, चार घंटे तक धरने पर बैठे, जेई का किया घेराव

शुक्लागंज के आर्य नगर मोहल्ले में करीब डेढ़ महीने से जलभराव की समस्या झेल रहे लोगों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने गंगाघाट नगर पालिका परिसर पहुंचकर हंगामा किया। पालिका का गेट बंद कर प्रदर्शन करते हुए पालिकाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। किसी तरह से कर्मचारियों ने गेट खुलवाया तो परिसर में चार घंटे धरना दिया।

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करीब चार घंटे बाद ईओ के आने के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इस दौरान लोगों ने जेई का घेराव भी किया। पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। इसके बाद ईओ ने मौके पर पहुंच कर जलनिकासी की व्यवस्था शुरू कराई। दोपहर करीब 12 बजे आर्य नगर मोहल्ले के बड़ी संख्या में लोग पालिका गेट पर पहुंचे। गेट बंद कर पालिकाध्यक्ष व पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।