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कानपुर: बारादेवी मंदिर में भिड़े पार्षद और सीएचओ, सफाई व्यवस्था को लेकर कहासुनी, सुपरवाइजर बदलने पर तीखी झड़प

Sat, 10 Oct 2026 09:20 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 10 Oct 2026 09:20 AM IST
सार

Kanpur News: बारादेवी मंदिर और मेला परिसर में नवरात्र से पहले सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर स्वास्थ्य अधिकारी और वार्ड-38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद पुराने सफाई सुपरवाइजर को हटाने और नए सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर हुआ है।

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Kanpur Councilor and CHO clash at Baradevi Temple heated exchange over sanitation arrangements
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में नवरात्र से पहले बारादेवी मंदिर और मेला परिसर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे नगर स्वास्थ्य अधिकारी की शुक्रवार को वार्ड-38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू से नोकझोंक हुई। दोनों के बीच बहस का एक मिनट 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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पार्षद अधिकारी पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में पार्षद हरिस्वरूप तिवारी ने बताया कि इलाके के पुराने सुपरवाइजर नीरज को हटाकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बबलू को तैनात कर दिया है। इसे मंदिर और मेला परिसर की व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं है। ऐसे में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

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पार्षद के कहने पर आठ सुपरवाइजर बदले गए हैं
इसी को देखते हुए उन्होंने पुराने सुपरवाइजर को दोबारा जिम्मेदारी देने की मांग की थी। वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पार्षद की शिकायत पर ही पुराने सुपरवाइजर को हटाया था। अब तक पार्षद के कहने पर आठ सुपरवाइजर बदले गए हैं। अब पार्षद उसी की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था बिगड़ने की बात कही, तो वह कहासुनी पर उतर आए।

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