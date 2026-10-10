कानपुर: बारादेवी मंदिर में भिड़े पार्षद और सीएचओ, सफाई व्यवस्था को लेकर कहासुनी, सुपरवाइजर बदलने पर तीखी झड़प

कानपुर में नवरात्र से पहले बारादेवी मंदिर और मेला परिसर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे नगर स्वास्थ्य अधिकारी की शुक्रवार को वार्ड-38 के पार्षद हरिस्वरूप तिवारी उर्फ निक्कू से नोकझोंक हुई। दोनों के बीच बहस का एक मिनट 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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पार्षद अधिकारी पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में पार्षद हरिस्वरूप तिवारी ने बताया कि इलाके के पुराने सुपरवाइजर नीरज को हटाकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बबलू को तैनात कर दिया है। इसे मंदिर और मेला परिसर की व्यवस्थाओं का अनुभव नहीं है। ऐसे में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।