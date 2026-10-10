कानपुर: कूष्मांडा मंदिर में दोपहिया वाहनों की एंट्री बैन, अलग बनेगा स्टैंड और बढ़ेंगे CCTV, एसपी ने दिए निर्देश

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में नवरात्र में कूष्मांडा मंदिर में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ व मेला लगने से इस बार परिसर में दो पहिया वाहनों को नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर उनके पास पुलिस कर्मी की तैनाती की जाएगी।

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एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि परिसर में श्रद्धालुओं कि भीड़ के बीच लोग दोपहिया वाहन लेकर घुस जाते हैं। जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसलिए बार उनके घुसने पर रोक रहेगी। बताया कि दो पहिया वाहनों के लिए अलग स्टैंड होगा। वहीं चार पहिया वाहन हर बार की तरह कानपुर रोड और भीतरगांव रोड किनारे खड़े होंगे।