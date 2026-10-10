कानपुर: कूष्मांडा मंदिर में दोपहिया वाहनों की एंट्री बैन, अलग बनेगा स्टैंड और बढ़ेंगे CCTV, एसपी ने दिए निर्देश

कानपुर: कूष्मांडा मंदिर में दोपहिया वाहनों की एंट्री बैन, अलग बनेगा स्टैंड और बढ़ेंगे CCTV, एसपी ने दिए निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 10 Oct 2026 10:09 AM IST
सार
Kanpur News: घाटमपुर स्थित प्रसिद्ध मां कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में आगामी नवरात्र मेले के दौरान सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बार मंदिर परिसर के अंदर दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
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विस्तार
कानपुर के घाटमपुर कस्बे में नवरात्र में कूष्मांडा मंदिर में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ व मेला लगने से इस बार परिसर में दो पहिया वाहनों को नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाकर उनके पास पुलिस कर्मी की तैनाती की जाएगी।
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एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि परिसर में श्रद्धालुओं कि भीड़ के बीच लोग दोपहिया वाहन लेकर घुस जाते हैं। जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसलिए बार उनके घुसने पर रोक रहेगी। बताया कि दो पहिया वाहनों के लिए अलग स्टैंड होगा। वहीं चार पहिया वाहन हर बार की तरह कानपुर रोड और भीतरगांव रोड किनारे खड़े होंगे।
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पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती
बताया कि परिसर में स्थित तालाब के पीछे पावर स्टेशन की तरफ का गेट भी पूरी तरह बंद रहेगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। हर कैमरे के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे तत्काल व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी।