कानपुर: पितृ अमावस्या पर बिठूर के घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, किया दान-पुण्य
Kanpur News: पितृ अमावस्या पर बिठूर स्थित गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके पश्चात विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य किया।
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कानपुर के बिठूर कस्बे में पितृ अमावस्या पर शनिवार को बिठूर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना कर दान-पुण्य किया।
पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान और पितरों के निमित्त दान करने का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिठूर पहुंचे।लोगों ने स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान दिया और अपने पितरों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक गतिविधियां होती रहीं।