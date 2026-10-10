कानपुर: पितृ अमावस्या पर बिठूर के घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, किया दान-पुण्य

कानपुर के बिठूर कस्बे में पितृ अमावस्या पर शनिवार को बिठूर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा-अर्चना कर दान-पुण्य किया।

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पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान और पितरों के निमित्त दान करने का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिठूर पहुंचे।लोगों ने स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान दिया और अपने पितरों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक गतिविधियां होती रहीं। पितृ अमावस्या पर गंगा स्नान और पितरों के निमित्त दान करने का विशेष महत्व है। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिठूर पहुंचे।लोगों ने स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान दिया और अपने पितरों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। घाटों पर सुबह से ही धार्मिक गतिविधियां होती रहीं।

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