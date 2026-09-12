फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Repair work on Jajmau Ganga Bridge causes traffic jam 3 km long queue of vehicles forms

कानपुर: जाजमऊ गंगा पुल पर मरम्मत से जाम, तीन किमी लगी वाहनों की कतार, छह घंटे रेंगते रहे वाहन, राहगीर परेशान

Sat, 12 Sep 2026 10:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 12 Sep 2026 10:53 AM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ पुराने गंगा पुल पर मरम्मत कार्य के चलते त्रिभुवनखेड़ा से गंगा पुल तक तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया और छह घंटे तक वाहन रेंगते रहे। सरैया रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से भी राहगीरों व एंबुलेंस को काफी परेशानी हुई।

विज्ञापन
Kanpur Repair work on Jajmau Ganga Bridge causes traffic jam 3 km long queue of vehicles forms
नवीन गंगापुल पर लगा जाम - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शुक्लागंज में जाजमऊ गंगा पुल पर शुक्रवार को एनएचएआई की ओर से मरम्मत कार्य कराया गया। ऐसे में रास्ता संकरा होने से लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाले वाहन छह घंटे तक रेंगते हुए निकले। बीच-बीच में जाम भी लगता रहा। त्रिभुवनखेड़ा से गंगा पुल तक तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। गंगाघाट पुलिस ने किसी तरह से वाहनों को निकलवाया। वहीं, नवीन गंगा पुल पर दो व सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर एक घंटे जाम लगा रहा।

विज्ञापन

जाम में फंसे राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एनएचएआई ने दोपहर 12 बजे से जाजमऊ पुराने गंगा पुल पर मरम्मत कार्य शुरू कराया। इसके लिए आधे मार्ग पर बैरिकेडिंग कराई गई, जिससे रास्ता संकरा हो गया। वाहनों को निकलने में दिक्कतें आने लगी। दोपहर 12 से शाम छह बजे तक वाहन रेंगते हुए कानपुर की ओर निकले। बीच-बीच में जाम भी लगा, मौजूद पुलिस ने जाम खुलवाया। त्रिभुवनखेड़ा तिराहे से जाजमऊ गंगापुल तक तीन किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी रही।

विज्ञापन





सरकारी एंबुलेंस भी जाम में फंसी
इससे राहगीरों को काफी परेशानी हुईं। वहीं, सुबह दस से 12 बजे के बीच नवीन गंगापुल मार्ग पर भदई अमावस्या पर्व के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ होने और वाहनों का लोड बढ़ने के कारण दोपहर 12 बजे तक जाम रहा। यातायात पुलिस ने किसी तरह से जाम खुलवाया। इधर सरैया रेलवे क्रॉसिंग मार्ग पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच देर तक रेलवे फाटक बंद होने के कारण जाम रहा। जिसमें उन्नाव से कानपुर की ओर जा रही एक सरकारी एंबुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिसे पुलिस ने निकलवाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed