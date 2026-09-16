कानपुर: ‘सादा लिबास और सुरक्षा की जांच' , देर रात सड़कों पर उतरी 10 टीमें, सादी वर्दी में घूमीं महिला सिपाही

देश की राजधानी दिल्ली में घटी हालिया घटना को गंभीरता से लेते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मंगलवार देर रात एक बड़ा विशेष अभियान चलाया। एडीसीपी (महिला अपराध) स्नेहा तिवारी के कुशल नेतृत्व में महिला पुलिस की 10 अलग-अलग टीमों ने सड़कों पर उतरकर रियलिटी चेक किया, ताकि देर रात सफर करने वाली महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा स्थिति का पता लगाया जा सके।

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रात 11:00 बजे से 12:30 बजे तक चले इस सीक्रेट चेकिंग अभियान के तहत महिला सिपाहियों को सादी वर्दी में शहर के प्रमुख और व्यस्ततम इलाकों में भेजा गया। महिला पुलिसकर्मियों ने माल रोड, बड़ा चौराहा, रावतपुर, टाटमिल, झकरकटी बस स्टैंड और फजलगंज जैसे संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले चौराहों पर ई-रिक्शा, टेंपो, ऑटो और मेट्रो में आम सवारियों की तरह देर रात सफर किया।