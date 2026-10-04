फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Rain likely between the 6th and 10th; Meteorological Department issues update

कानपुर: छह से 10 के बीच बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Sun, 04 Oct 2026 07:29 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 07:29 PM IST
सार

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ पोस्ट मानसूनी बारिश ला सकता है। छह से 10 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। 

विज्ञापन
Kanpur: Rain likely between the 6th and 10th; Meteorological Department issues update
कानपुर में बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मानसून ने विदा ले ली है लेकिन अब पोस्ट मानसूनी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम प्रणालियों की वजह से मानसून के गुजरने के बाद हल्की बारिश की संभावना है। छह से 10 अक्तूबर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसका अधिक असर कानपुर परिक्षेत्र पर नहीं आएगा लेकिन बादलों की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के आसार हैं।
विज्ञापन


चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि कानपुर क्षेत्र में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। पांच अक्तूबर को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण छह और सात अक्तूबर को कानपुर के में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सात अक्तूबर को गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है।
विज्ञापन

Kanpur: Rain likely between the 6th and 10th; Meteorological Department issues update
कानपुर में बारिश - फोटो : अमर उजाला
इसके बाद सुबह-शाम मौसम सुहावना रहेगा और हल्की गुलाबी ठंडक की शुरुआत होने लगेगी। उन्होंने बताया कि पोस्ट मानसून सीजन का यह पहला मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा जो उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है।

तापमान
अधिकतम- 33.8 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 22.5 डिग्री सेल्सियस
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed