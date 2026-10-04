कानपुर: छह से 10 के बीच बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि कानपुर क्षेत्र में इस पश्चिमी विक्षोभ का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। पांच अक्तूबर को आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण छह और सात अक्तूबर को कानपुर के में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सात अक्तूबर को गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है।

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मानसून ने विदा ले ली है लेकिन अब पोस्ट मानसूनी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम प्रणालियों की वजह से मानसून के गुजरने के बाद हल्की बारिश की संभावना है। छह से 10 अक्तूबर के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इसका अधिक असर कानपुर परिक्षेत्र पर नहीं आएगा लेकिन बादलों की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के आसार हैं।