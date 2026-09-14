कानपुर: त्योहारों पर रेलवे का तोहफा, 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के बढ़ेंगे फेरे, नंबर-रूट में बदलाव, पढ़ें शेड्यूल

कानपुर में त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। उत्तर मध्य रेलवे ने 13 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें कानपुर सेंट्रल-असारवा, प्रयागराज-उधना और सूबेदारगंज से चलने वाली कई ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों का संचालन एक अक्तूबर से नवंबर के अंत तक अलग-अलग तिथियों में होगा। प्रयागराज-उधना विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में सबसे अधिक 18-18 फेरे लगाएगी।

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वहीं, कानपुर सेंट्रल-असारवा विशेष ट्रेन के नौ-नौ फेरे लगेंगे। 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा पांच अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं, 04111/04112 प्रयागराज-गांधीग्राम विशेष अब 04179/04180 प्रयागराज-साबरमती विशेष के रूप में चलेगी। 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल विशेष के समय में भी संशोधन किया गया है।